2019/12/11 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يطالب البرلمان بعقد جلسة علنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يطالب البرلمان بعقد جلسة علنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).