نائب عن صادقون لـ

2019/12/11 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، اليوم الأربعاء، أن الأعم الأغلب من أعضاء البرلمان فرحون بإقرار قانون الانتخابات الجديد، مبينا أن جميع الكتل

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