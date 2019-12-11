الايزيديون في بعشيقة وبحزاني يلغون إحتفالات عيد الصوم احتراما لشهداء العراق

2019/12/11 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ نصر حاجي قررت المجالس الاجتماعية في بعشيقة وبحزاني الغاء مظاهر الاحتفالات في عيد الصوم الخاص باتباع الديانة الايزيدية تضامنا واحتراما لدماء شهداء المظاهرات في بغداد وجنوب البلاد واقتصار الاحتفالات على المراسيم الدينية فقط.خدر سليمان حمو مدير ادارة المجلس الاجتماعي الايزيدي في بحزاني أكد ل”ايزيدي 24″ انهم وتضامنا مع شعبنا العراقي في …

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