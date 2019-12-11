تساقط الثلوج على اقليم كوردستان


تساقط الثلوج على اقليم كوردستان
2019/12/11 | 21:51 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تساقط الثلوج على اقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 21:51.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تساقط الثلوج على اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تساقط الثلوج على اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).

واصل القراءة على pukmedia
Sponsored Links