الجنايات: السجن 27 عاما لثلاثة تجار مخدرات بينهم شقيقان

2019/12/11 | 21:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بسجن ثلاثة تجار مخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن 27 عاما على ثلاثة تجار مخدرات بينهم اثنين أشقاء من مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " الأحكام توزعت تضمنت تغريم المدانين 10 ملايين دينار لكل واحد منهم".

وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات العراقي ".

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