أنقرة ترحل اثنين يحملان الجنسية الألمانية إلى برلين بتهمة الانتماء لـ(داعش)

2019/12/11 | 21:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

أعلنت تركيا ترحيل اثنين يحملان الجنسية الألمانية مشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى برلين.

وقالت الداخلية التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنها "رحلت ألمانيين اثنين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش إلى بلدهما".

وأضاف البيان "قامت تركيا بترحيل 73 أجنبيا من تنظيم داعش إلى بلدانهم منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن، وجرى ترحيل مواطن يوناني ينتمي إلى تنظيم داعش إلى بلاده أمس".

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