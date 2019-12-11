العراق يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في تونس

2019/12/11 | 21:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في العاصمة التونسية، اليوم الاربعاء، بحضور وفد وزارة الداخلية العراقية المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “عقد في العاصمة التونسية وتحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية وحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضور وفد وزارة الداخلية في جمهورية العراق برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد

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