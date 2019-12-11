2019/12/11 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يستمر في مفاوضاته ..والكرد ينفون وضع العراقيل بغداد – وعد الشمري: اضطر أغلبية النواب إلى القبول بمواصفات المتظاهرين الواجب توافرها في مرشح رئيس مجلس الوزراء، وفيما يستمر رئيس الجمهورية برهم صالح في مفاوضاته مع الجهات ذات العلاقة لحسم الملف قبل الثلاثاء المقبل، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني وضعه شروطاً لقبوله بالتصويت على الحكومة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلبية النواب يضطرون للقبول بشروط المتظاهرين في مرشح رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلبية النواب يضطرون للقبول بشروط المتظاهرين في مرشح رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).