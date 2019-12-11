نائب عن التغيير: سنعتبر قانون الانتخابات باطلاً في حال اعتمد العد والفرز الالكتروني

2019/12/11 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنه يمكِّن من تزوير الأصوات بغداد – الصباح الجديد: اعتبر النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، امس الأربعاء، أن العد والفرز الالكتروني “خلق بورصة لبيع وشراء الأصوات”، وفيما حذر من اعتماده في قانون الانتخابات الجديد، أكد أنه سيتم اعتبار القانون “باطلاً” في حالة تمرير هذه الفقرة.وقال عبد الله، إن “الكثير من الدول ألغت ...

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