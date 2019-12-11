الأمم المتحدة.. ارقام صادمة للجوعى في آسيا والمحيط الهادئ

2019/12/11 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف مليار شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية الصباح الجديد – وكالات: ما يزال قرابة نصف مليار شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعانون من الجوع وسوء التغذية، وفقا لتقرير أصدرته عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء.وتظهر البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة تقدما بطيئا، بل وتراجعا، في مكافحة إصابة الأطفال بالهزال والتقزم وغير ذلك ...

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