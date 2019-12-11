مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد في جميع القضايا

2019/12/11 | 21:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء إن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى إجراء إصلاحات وتنويع مصادر الاقتصاد – صورة: KRG

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