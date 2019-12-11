عراق مصغر في ساحة التحرير .. ماذا تعرف عن “خيمة ابناء الدكلاوي”: شاهد الفديو

2019/12/11 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت ساحة التحرير نشاطات شبابية عديدة من بينها وجود خيمة يديرها الشباب بعنوان “خيمة ابناء الدكلاوي”.وتعرف خيمة أبناء الدكلاوي بانها عراق مصغر يجمع شباب العراق من البصرة إلى زاخو وهي تجمع يهدف الى نشر التعلم والقراءة في آن واحد من ساحة التحرير.

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