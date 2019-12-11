منخفض جوي جديد قادم للعراق.. وهذه فرص الأمطار

2019/12/11 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى منخفض جوي قادم للعراق من الغرب.

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