2019/12/11 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: الطقس يتأثر بموجة أمطار بدءاً من اليوم بغداد – فائز جواد قالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان حالة الطقس في العراق تتأثر بموجة جديدة بدءا من اليوم الخميس.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الخميس في المناطق كافة غائم مع فرص امطار غزيرة […]

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