الخارجية: التظاهرات السلمية حق دستوري لكن دورنا حماية السيادة

2019/12/11 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها محافظات البلاد حق دستوري، مستدركة بأن الوزارة تضطلع بأدوارها لحماية سيادة العراق من أي تدخل خارجي.

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