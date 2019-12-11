شرطة الدنمارك تنفذ مداهمات واسعة تحسباً لهجوم ارهابي محتمل

2019/12/11 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الدنمركية، في بيان أنها نفذت عدة عمليات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، فيما يتصل باستعدادات محتملة لهجوم إرهابي.

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