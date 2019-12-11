2019/12/11 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني الاتحادية في بغداد إلى اتفاق شامل بشأن جميع القضايا، وبما يحقق مصلحة إقليم كوردستان والعراقيين جميعاً”.هذا وأبدى الوفد الدبلوماسي دعمه لإقليم كوردستان ولقوات البيشمركة على وجه الخصوص ضد تهديدات إرهابيي تنظيم داعش، كما وجه الدبلوماسيون شكرهم لحكومة إقليم كوردستان لاستضافتها النازحين واللاجئين.وأجاب رئيس الوزراء ونائبە على مداخلات عدد من أعضاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع المركز الخبري الوطني.

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