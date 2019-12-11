2019/12/11 | 22:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لآسيا في كانون الثاني

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