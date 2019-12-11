2019/12/11 | 22:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

احرزت سوريا لقب بطولة غرب اسيا للناشئات بكرة السلة التي اختتمت امس الاول في دمشق ، بعد فوزها على لبنان في المباراة النهائية التي احتضنتها قاعة الفيحاء

بنتيجة 64 / 56 نقطة .

وقال رئيس اتحادي غرب اسيا والعراقي للعبة حسين العميدي في اتصال من العاصمة دمشق : ان المباراة النهائية بين سوريا ولبنان كانت مثيرة ومتقاربة في المستوى ، اذ تقدمت لبنان اولا ثم حاولت لاعبات سوريا مجاراة منافساتهن في النتيجة ، فنجحن في ذلك من خلال ثلاث رميات ثلاثية في الدقائق الاخيرة ليتقدم الفريق السوري في نهاية المطاف

بفارق 8 نقاط .

واضاف العميدي ان اجواء البطولة كانت رائعة من خلال المنافسة والحضور الجماهيري ورغبة االاتحاد السوري في انجاح هذا التجمع بعد غياب طويل ، مشيرا الى ان ناشئات المنتخب العراقي لعبن مباراتين خسرتا فيهما ، الاولى مع سوريا 60 / 14 والثانية مع لبنان 69 / 42 ، منوها الى ان المشاركة العراقية جاءت من اجل اكتساب الخبرة والاحتكاك مع فرق المنطقة ، لاسيما ان لاعباتنا باعمار صغيرة وبالامكان تطويرهن بعد زجهن في العديد من البطولات ، مؤكدا انه لايمكن التعرف على مستوى فرقنا النسوية مالم يتم زجهن في مشاركات

عربية وقارية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تحرز لقب سلة غرب آسيا للناشئات ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تحرز لقب سلة غرب آسيا للناشئات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).