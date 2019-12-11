ألعاب قوى المعاقين في منافسات فزاع الدولية

2019/12/11 | 22:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يشارك العراق في منافسات بطولة فزاع الدولية لالعاب قوى المعاقين التي تحتضنها مدينة دبي الاماراتية في شهر اذار المقبل والتي تعد مؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020.

واكد نائب رئيس اتحاد العاب قوى المعاقين عدنان كمر ان هدفه زيادة عدد المقاعد المتأهلة الى بارالمبياد طوكيو 2020 التي من المقرر ان تقام في تموز المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو مبينا ان العام الحالي 2019 شهد حصد 94 وساما ملونا في البطولات التي شاركت فيها منتخباتنا.

وقال كمر: ان اللجنة البارالمبية والمتمثلة برئيسها الدكتور عقيل حميد والمكتب التنفيذي تحرص على توفير الدعم اللازم للاعبين لغرض الحصول على نتائج ايجابية في البطولات المقبلة من خلال تطبيق مشروع البطل الاولمبي الذي بدأ منذ العام الحالي مبينا ان العراق ضمن تأهل ستة لاعبين الى البارالمبياد المقبل وهم جراح نصار واحمد غني عباس وولدان نزار وكوفان حسن عبد الله وحسين فاضل وعلي مبارك، ونحن ننتظر المشاركة في بطولات فزاع الدولية التي تحتضنها الامارات في اذار المقبل والتي تعد مؤهلة الى طوكيو وكذلك التواجد في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها تونس في حزيران المقبل وبحسب المعلومات المتوفرة فان اللجنة المشرفة على البارالمبياد سوف تنهي مرحلة التأهيل نهاية شهر نيسان المقبل لذلك فان بطولة فزاع فرصة اخيرة للرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم.



واوضح ان المنتخبات تواصل وحداتها التدريبية اليومية وبشكل مكثف اذ تجري تمارين قصار القامة على ملاعب التربية الرياضية في الجادرية بينما تقام التدريبات الخاصة بفئات الجلوس على ملعب الشعب الدولي اما الوحدات التدريبية للاعبي الاركاض فانها تجري في ملعب وزارة الشباب والرياضة، مشيرا الى ان هذه البطولة مهمة ونسعى من خلالها الى حجز اكثر من مقعد للتواجد في البارالمبياد المقبل رغم قوة المنافسة التي سوف تشهد مشاركة ابطال العالم من اوروبا وافريقيا واسيا منوها بانه سيتم تحديد معسكر تدريبي داخلي باشراف الاتحاد يتضمن اقامة وحدات تدريبية مكثفة.

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