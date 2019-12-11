الاطاحة بلص سرق وحطم 34 سيارة في كربلاء المقدسة

2019/12/11 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

تمكن فريق عمل امني من قسم مكافحة اجرام كربلاء ضمن قاطع مسؤولية شعبة حي الحسين لمكافحة الاجرام، اليوم الاربعاء، بعملية امنية ونوعية

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