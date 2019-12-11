جنايات أربيل تقضي بالإعدام لقاتل عائلة سورية

2019/12/11 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اربيل

أصدرت محكمة جنايات أربيل، اليوم الاربعاء، حكما بإعدام رجل قتل عائلة سورية كردية بسبب خلاف على 1000 دولار.

وأقدم المدعو فريدون كريم رمضان،

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