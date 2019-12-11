2019/12/11 | 22:22 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم تجتمع مع القناصل والبعثات الدبلوماسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم تجتمع مع القناصل والبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم تجتمع مع القناصل والبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).