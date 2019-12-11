رئيس كتلة نيابية يحذر من اعتماد صيغة بقانون الانتخابات تؤجلها لعام ونصف ويتحدث عن اشتباك عربي - كردي

2019/12/11 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بين رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الأربعاء، انه من الصعوبة اجراء انتخابات مبكرة في ظل قانون انتخابات يعتمد الدوائر المتعددة على أساس الكثافة السكانية، كونه يتطلب الكثير من الإجراءات وما يوجد من تداخل في الكثير من الاقضية التي تدار بالنصف من قبل إقليم كردستان والمحافظات المحلية الأخرى، وفيما أشار الى ان البرلمان عازم على تمرير قانون الانتخابات وفق الدائرة الواحدة بنسبة 100% خلال الجلسات المقبلة، طالب البرلمان بالاعتماد على خبراء في تمرير قانون الانتخابات.

وقال الخالدي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "قانون الانتخابات الذي يناقش داخل مجلس النواب مهم جدا، ولكن هناك العديد من الآراء حوله وحتى تنسيقيات التظاهرات لديها العديد من الآراء، وهناك منهم من يطالب بان يكون العراق دائرة واحدة والاعلى الفائز بنسبة 100 بالمائة".

وبخصوص اجراء انتخابات مبكرة، لفت الخالدي الى ان "اجراء الانتخابات بصورة مبكرة، يتطلب قانوناً سهلاً للانتخابات وفي حال تم اعتماد القضاء كدائرة انتخابية فسنحتاج الى عام ونصف وهذا ما نخشاه لان لدينا في العراق اكثر من 160 قضاء مختلطة ومشتركة في المناطق المتنازع عليها".

واشار الى ان " هناك اشتباك وتداخلي اداري في الاقضية المختلطة بين العرب والكرد في ديالى وكركوك ونينوى يعقد المور وخاصة في ملف احتساب القضاء كدائرة انتخابية لان فيها سكان مختلطون من القوميتين".

وبخصوص عدم تمرير قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم، قال الخالدي ان هناك "الكثير من الاعتراضات على قانون الانتخابات ولكن لا لشيء سياسي انما على أساس وجهات النظر".

وطالب النائب، رئاسة البرلمان بـ"التعامل مع خبراء في القوانين في موضوع تمرير قانون الانتخابات، كون البرلمان هو مشرع وسيتهم بانه مرر القانون لمصالحه الشخصية مهما كانت فقراته التي سيتم التصويت عليها".

وبين الخالدي، ان "اغلب الكتل السياسية لم تتطرق لنظام سانت ليغو باستثناء الكرد".

وتابع ان "مجلس النواب توصل الى اعتماد عدة دوائر بالمحافظة واحتساب أصوات الفائزين بنسبة مئة في المئة باحتساب المقاعد"، مضيفا ان "هناك اشتباك وتداخلي اداري في الاقضية المختلطة بين العرب والكرد في ديالى وكركوك ونينوى، مثل ان قضاء خانقين يدار من قبل محافظة السليمانية والنصف الاخر يدار من قبل محافظة ديالى".

وأشار الى ان "في مدينة الموصل فيها 9 اقضية تدار من قبل الكرد والعرب، وهذا الامر سوف يسبب العديد من المشاكل الخاصة بالانتخابات".

ولفت الى ان "قانون الانتخابات بدوائر متعددة بنسبة 100% للفائز الأعلى سيمرر خلال الجلسات المقبلة بعد الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية".

وبشأن موقف كتلته من القانون بين الخالدي "نحن في كتلة بيارق الخير نريد ان تتم الانتخابات وفق نظام اعتماد المحافظة كدائرة واحدة".

وكانت رئاسة البرلمان قد أجلت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.

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