العراق: الاستخبارات العسكرية تشدد على حماية المتظاهرين السلميين

2019/12/11 | 22:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، الاربعاء، على حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، مشددا ...

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