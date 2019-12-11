قانون الانتخابات لا يكفي

2019/12/11 | 22:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر لو فرضنا أن احزاب السلطة والقرار استجابت للمطالب الجماهيرية في التصويت على قانون انتخابات يعتمد فوز أعلى الأصوات في دوائر انتخابية بعدد المقاعد ..فهل سيفضي هذا القانون الى ماتطالب به القوى الوطنية لانتاج طبقة سياسية جديدة من خارج القوى السياسية الحاكمة؟..بلا أدنى شك الجواب هو كلا وألف كلا وإليكم أهم […]

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