ريال مدريد يواجه كلوب بروج بالبدلاء

2019/12/11 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب ريال مدريد الاسباني مباراته الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوربا امام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بالفريق الثاني.

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