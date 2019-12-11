مقتل 70 جندياً على الأقل في هجوم على معسكر لجيش النيجر

2019/12/11 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت مصادر أمنية أن 70 جندياً على الأقل قتلوا في هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي، مساء أمس الثلاثاء.

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