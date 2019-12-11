فريق أربيل يستعد للدوري العراقي بانتصار ودي على بيشمركة السليمانية

2019/12/11 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز فريق أربيل لكرة القدم، اليوم الاربعاء، على فريق بيشمركة السليمانية، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما في مدينة السليمانية.

وأقيمت المباراة استعداداً لعودة فريق أربيل الى منافسات الدوري العراقي الممتاز، المتوقف حالياً بسبب الاوضاع الأمنية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وسجل هدفي نادي اربيل اللاعبان آسو رستم وحسين عبدالواحد.

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