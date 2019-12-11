العراق يشارك بمؤتمر قادة الشرطة العرب الدورة 43 في تونس

2019/12/11 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عقد في العاصمة التونسية، اليوم الاربعاء، بحضور وفد وزارة الداخلية العراقية المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية حصلت

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