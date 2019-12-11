الاتحاد الافريقي لكرة القدم: قرعة تصفيات كاس العالم 2022 ستقام في القاهرة يناير المقبل

2019/12/11 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، أن "قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ستقام في 21 يناير

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