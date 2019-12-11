2019/12/11 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

قاد البرازيلي جيسوس فريق مانشستر سيتي اليوم الاربعاء،( 11كانون الاول 2019) الى فوزا كبير على داينمو زغرب 4-1، في لقاء جرى على ملعب "ماكسيمير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا، ليتأهل السيتي الى جانب اتلانتا الايطالي الى الدور الثاني في المنافسة.

الشوط الاول سيطر التعادل الايجابي في نهايته، الهدف الأول كان من نصيب داينمو زغرب، في الدقيقة 10 من كرة عرضية رائعة لعبت من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمني عن طريق داميان كادزيور استقبلها دانيال أولمو بتسديدة مباشرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلي حارس مرمي السيتي برافو، وادرك السيتي التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر جابرييل جيسوس من كرة يمين الملعب على حدود منطقة الجزاء مررها رياض محرز إلي داخل منطقة الـ6 ياردات أمام المرمي ليسددها جابرييل جيسوس رأسية قوية علي يمين حارس مرمي دينامو، وانتهاء الشوط الاول 1-1.

بداية الشوط الثاني شهدت هدفا مبكرا للسيتي وفي الدقيقة الخامسة منه الـ 50 من عمر المباراة جاء بواسطة جابرييل جيسوس ايضا ، وعاد نفس اللاعب ليعلن عن الهاتريك في الدقيقة 54، واختتم مهرجان الاهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 84 بواسطة فيل فودين، لينتهي اللقاء انكليزي 4-1.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر سيتي في صدارة المجموعة الثالثة بـ 14 نقطة، من 3 فوز و2 تعادل، الى جانب اتلانتا الايطالي بعد الفوز اليوم ايضا على شاختار دونيتسك واحتلال وصافة المجموة بـ 7 نقاط.

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و

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