لهذا السبب.. فشل مجلس النواب في التصويت على قانون الانتخابات الجديد

2019/12/11 | 23:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق فشل #مجلس_النواب العراقي، اليوم الأربعاء، في التصويت على قانون #انتخابات البرلمان الجديد، والذي يعد من أبرز مطالب #المتظاهرين والمعتصمين.وقال النائب عن تحالف #سائرون #عباس_عليوي، لمراسل […]

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