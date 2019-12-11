2019/12/11 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء الإقليم يحيل قانون الإصلاح إلى البرلمان الحكومة تخوّل الوزارات صلاحية التعاقد لتنفيذ الخطة السنوية بغداد – الزمان اربيل - فريد حسن خولت حكومة تصريف الاعمال، الوزارات والمحافظات الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ الخطط السنوية خلال نهاية الشهر الجاري.وقال بيان امس ان (مجلس الوزراء خول برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي وزير العدل صلاحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة قانون الإصلاح إلى برلمان اقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة قانون الإصلاح إلى برلمان اقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).