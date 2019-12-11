تأجيل حسم قانون الانتخابات لا يؤثر في عملية ترشيح رئيس للوزراء

2019/12/11 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القرار أحمد المشهداني، اليوم الأربعاء، أن تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم وعدم حسم قانون الانتخابات، لا يؤثر في عملية تكليف رئيس الوزراء الجديد لأن تكليف مرشح لرئاسة الحكومة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

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