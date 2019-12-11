حريق كبير وسط عمارة الذهب في العاصمة بغداد

2019/12/11 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن "حريقا اندلع في عمارة الذهب وسط بغداد".

وقال المصدر في تصريح لـ"العهد نيوز"، ان "حريقا اندلع مساء

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