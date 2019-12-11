التعليم العالي تسمح باضافة 10% من الطلبة قناة التعليم الخاص الحكومي الصباحي

2019/12/11 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - التعليم

وافق وزير التعليم العالي، قصي السهيل، اليوم الاربعاء، على اضافة ١٠% من الطلبة لقبولهم على قناة التعليم الخاص الحكومي الصباحي في مختلف

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