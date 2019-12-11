محافظ بغداد لـ{ الصباح }: إصدار نحو 13 ألف أمر تعيين بمديريات التربية

2019/12/11 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

افادت محافظة بغداد بأنّ عدد أوامر التعيين بصفة معلم ومدرس واداري وموظف خدمة على الملاك التي صدرت ضمن مدارس مديريات التربية الست في بغداد، وصلت الى نحو 13 ألفا، منذ اطلاق التعيينات قبل اشهر، بينما تسعى وزارة التربية الى تحسين طرائق التعليم من خلال اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقال مصدر في المحافظة بتصريح خاص لـ"الصباح": ان المحافظة أصدرت الاوامر الديوانية الخاصة بالمتعينين الجدد ضمن مديريات تربيات الرصافة الثانية والثالثة والكرخ الاولى والثانية، كاشفا عن ان عدد الموظفين الجدد الذين سيلتحقون بالملاكات التربوية والإدارية والخدمية في بغداد، بلغ 12 الفا و935، مشيرا الى أن المتبقي منهم سيتم الانتهاء من اوامرهم الديوانية خلال الايام القليلة المقبلة.

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