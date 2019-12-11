وزير الإعمار: خطة لحل الاختناقات المرورية في بغداد

2019/12/11 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

أعلن وزيرُ الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، أمس الأربعاء، أن الوزارة وضعت خطة لحل الاختناقات المرورية في مدينة بغداد منها تشييد العديد من الجسور.

وأكد ريكاني، لـ"واع"، أن"الوزارة وضعت خطة لحل الاختناقات المرورية في مدينة بغداد تتضمن تشييد العديد من الجسور، إذ باشرت ملاكاتها بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية تشييد جسر عبور للمشاة يربط بين منطقتي الكاظمية والكريعات".

واضاف الوزير، أن "الوزارة قامت بوضع تصميم للجسر، وانه سيكون أحد معالم مدينة بغداد المتميزة، ويبلغ طوله 234 متراً مربعاً"، مشيراً إلى أن "تشييد الجسر سيمر بمرحلتين، الأولى ستركز على وضع الركائز والاعمدة، اما المرحلة الثانية فستكون لتشييد الهيكل الحديدي الذي سترافقه منظومة ضوئية على طول الجسر وستكون بلون العلم العراقي".

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