اتالانتا يفاجئ الجميع ويهزم ساختار الاوكراني ويتأهل للدور المقبل في ابطال اوربا

2019/12/11 | 23:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

خطف أتالانتا الإيطالي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني 3/ صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة من المسابقة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ليتأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة مع متصدر المجموعة مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد شاختار عند ست نقاط في المركز الثالث ليخرج من البطولة ويتأهل لمنافسات دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وفي المباراة الأولى تقدم أتالانتا عن طريق تيموثي كاستانيي بالهدف الأول في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ماريو بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.

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