العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لأسيا

2019/12/11 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الأربعاء، إن "العراق خفض سعر البيع الرسمي لشحنات يناير كانون الثاني المتجهة إلى آسيا من

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