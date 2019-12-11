2019/12/11 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ واسط محمد المياحي، الاربعاء، شركة توزيع المنتوجات النفطية بدعم ساحة التظاهر بالمشتقات ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة .. محافظ واسط يوجه بدعم ساحة التظاهر بالمشتقات النفطية مجانا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة .. محافظ واسط يوجه بدعم ساحة التظاهر بالمشتقات النفطية مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).