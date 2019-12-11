نائب عن فتح: ندعم الدوائر المتعددة وشخصيات تفرض رأيها لتسويف قانون الانتخابات

2019/12/11 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن تحالف الفتح، سعد الخزعلي، دعم الدوائر المتعددة، مشيرا الى ان وجود شخصيات تفرض رأيها لتسويف قانون الانتخابات النيابية.

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