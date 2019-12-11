تعرف على الدول المتصدرة لمعدلات دفع رشى للناخبين في الشرق الأوسط

2019/12/11 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير دولي جديد حول مستوى الفساد، أن لبنان والأردن وفلسطين، تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد المواطنين الذين عرضت عليهم الرشوة مقابل بيع أصواتهم في الانتخابات.

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