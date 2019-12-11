تراجع أسعار النفط عقب زيادة في مخزونات الخام الأميركية

2019/12/11 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة ،اليوم الأربعاء، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت جولة جديدة من الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

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