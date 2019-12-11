برلماني: تاجيل حسم قانون الانتخابات لا يؤثر في عملية ترشيح رئيس الوزراء

2019/12/11 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القرار، أحمد المشهداني، اليوم الأربعاء، أن "تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم وعدم حسم قانون الانتخابات، لا

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