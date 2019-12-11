مصدر: سقوط عدد من الصواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي

2019/12/11 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "عدد من الصواريخ لم

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