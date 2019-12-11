2019/12/11 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقوط قذائف صاروخية ضمن محيط مطار بغداد الدولي

اخبار مباشرة

سقوط قذائف صاروخية ضمن محيط مطار بغداد الدولي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذائف صاروخية ضمن محيط مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذائف صاروخية ضمن محيط مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).