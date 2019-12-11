السد القطري يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للأندية

2019/12/11 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تأهل السد للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز الصعب على فريق هينجين من كالدوينيا الجديدة بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بعد وقت إضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 /1.

سجل أهداف السد بغداد بونجاح وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل في الدقائق 27 و 110 و115 في حين سجل هدف هينجين الوحيد امي رويني في الدقيقة 46 ..



وبهذا الانتصار سوف يلعب السد مع فريق مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل .

واجه السد صعوبات كبيرة من اجل تحقيق الفوز في اللقاء وقدم بطل كالدونيا الجديدة مستوى جيد ونال احترام الجميع .

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