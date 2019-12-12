الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط صاروخين قرب مطار بغداد

2019/12/12 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيانها، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة".

وأضافت، أن "الحادث لم يسفر عن خسائر تذكر".

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان صاروخين سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات اولية تفيد بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أنه "لم يتم تحديد نس

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان أنه "بناءً على التوجيهات المستمرة التي يصدرها قائد شر

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الاربعاء (11 كانون الثاني 2019)، عن السبب الذي يسهل من عمليات الخطف التي تطال الناشطين والمتظاهرين وعن طريقة الحد من تلك العمليات.

وقال الغانمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن &q

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